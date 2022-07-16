В Белой Церкви Киевской области одна из студенток написала в соцсети Инстаграм пост с призывом принять врага (то есть россию) с добром.
Как сообщают в университете, ее отчислили.
Неосмотрительный пост написала студентка 4 курса, которая училась на факультете ветеринарной медицины в крупнейшем городе Киевской области - Белой Церкви. Она написала, что не ест мяса, не поддерживает убийства и войну.
Девушка написала, что это ее первый пост о политике, и он сразу привел для нее к большим последствиям. Студентку отчислили из Белоцерковского национального аграрного университета.
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Было созвано срочное заседание руководства вуза, на котором было принято такое решение. Также вуз поставил в известность о посте студентки СБУ и полицию. В настоящее время страница студентки в сети Инстаграмм недоступна и, видимо, удалена.
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