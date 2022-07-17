Посольство России в Швейцарии пригрозило судебным иском местной газете Neue Zurcher Zeitung из-за статьи с фото главы кремлевского режима путина в образе клоуна со ссылкой на ЛГБТ-сообщество.

С ответным письмом оно обратилось к главному редактору издания Эрику Гуйеру.

Поводом для жалоб россиян стала статья о мемах, связанных с войной РФ с Украиной.

В материале был опубликован отредактированный снимок путина с красным клоунским носом и радужным флагом на лице, тогда как президент Украины Владимир Зеленский изображался в образе супергероя.

«Что касается личности президента рф, то он, как известно, глубоко верующий православный человек и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе и уже явно не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица — ни к селу, ни к городу», — возмутились в посольстве, заявив, что данное фото якобы оскорбляет какие-то «честь и достоинство» российского диктатора.

Напомним, что генерал США пояснил, почему войну нужно закончить в течение следующего года.

Как сообщала Politeka, какими методами СССР пытался усилить свое влияние в странах Балтии в межвоенный период.

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