На этот раз известный специалист по кулинарии решил поделиться рецептом маринованных огурцов с кетчупом чили.

Свой пост Клопотенко разместил на странице в Инстаграм.

«Если хотите понравиться женщине – сделайте ей соленые или маринованные огурцы. Это не шутка. Как готовить я вам покажу и расскажу. Сам рецепт огурцов в видео, кстати, не мой. Эмоция удивления, знаю. Сам в шоке, что трогаю не свое. Но я просто сделал исследование народного с историей и затестил", - написал известный кулинар.

Клопотенко признался, что рецепт начал распространяться по Украине после того, как женщина на Хмельнитчине законсервировала огурцы с кетчупом чили. Об этом потом написала местная газета и все.

"Сам маринад: на 7 стаканов воды добавьте 2ст. соли, стакан сахара, 6-8 ст.л. кетчуп чили и столовая ложка имбиря. Прокипятите, выключите и добавьте стакан уксуса. В стерилизованную банку (это ее нужно 20 минут подержать в духовке при температуре 180 градусов) положите 400г огурцов, гвоздику, горошину душистого перца, несколько горошин черного перца, залейте маринадом и подержите банку без крышки в кипятке 10-15 минут. Затем плотно закрутите банки", - поделился он.

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