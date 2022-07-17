17 июля уже пятый день, когда люди в Венгрии митингуют на улицах. Им не нравятся налоговые изменения относительно малого бизнеса, которые приняло правительство страны.

Об этом пишет The Guardians.

После того, как правительство приняло соответствующие изменения, повлиявшие на сотни тысяч человек, на улицах Будапешта стало не спокойно. Везде кричат ​​"Орбан, прочь!". Эти протесты первые с тех пор, когда Виктор Орбан остался на посту премьер-министра в четвертый раз.

Изменения заключаются в том, что теперь граждане, которые используют больше среднего количества энергии, должны будут платить за нее по рыночным ценам, не имея возможности получить субсидию. В основном это как раз владельцы малого бизнеса.

Напомним, сторонник кремля Орбан потребовал снять санкции с РФ, в МИД Украины ответили.

Также "На случай, если война дойдет до Закарпатья": в Венгрии встревожили заявлением.

Кроме того, в Венгрии сделали новый выпад в сторону украинской власти.