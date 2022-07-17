Зеленский отстранил от должности генеральную прокурорку Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента.

"Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

В статье 47 говорится: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Венедиктова отстранена от должности в соответствии с частью второй ст.11 Закона Украины.

Обязанности генерального прокурора возложены на Алексея Симоненко.

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