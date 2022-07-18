Как передает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, на Северском направлении враг периодически проводит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы, совершал обстрелы.

В Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов.

На Донецком направлении подразделения противника совершили обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка наши защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.

Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.

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