Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки, сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая. По его словам, там тоже враг пересчитывает тех, кто успел возвратиться на позиции.

«Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за вчера населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины выдержали пять авиаударов», - рассказал Гайдай, добавив, что в течение 17 июля россияне били из артиллерии и систем залпового огня 13 раз.

Также россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов.

«В больших городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15 процентов населения. К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что «русский мир» – это прежде всего достойная жизнь. А сейчас, не имея дома, который разрушил враг, превращаются в негодяев, идя убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые – добровольно», – сообщил Гайдай.

Другие, по его словам, снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни.

«А через несколько дней смиренно уходят в окопы. С повесткой. Именно этого они «ждали и ждали» в течение нескольких лет?», – кажется вопросом глава Луганской ОВА.

Основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут. Но, подчеркивает Гайдай, путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.

Напомним, ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Также сообщалось, что оккупантов снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новом наступлении на Одессу.