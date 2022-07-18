Глава МИД Китая Ван И, комментируя войну рф против Украины, заявил, что его страна не "сидит сложа руки".

Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел КНР.

По словам Ван И, война россии против Украины оказала серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Министр напомнил недавнюю встречу глав МИД G20, где все стороны "были глубоко обеспокоены".

В разговоре с венгерским коллегой Петером Сийярто Ван И также отметил, что Китай не является стороной конфликта, однако "не сидел сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".

"В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности", — сказано в заявлении.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, на которых в частности обсудил позицию КНР по войне россии против Украины.

Блинкен выразил обеспокоенность по поводу "присоединения" Пекина к Москве, а также подчеркнул, что Китай не действует нейтрально в отношении Украины и помогает усилить российскую пропаганду.

Напомним, в Канаде разгорелся скандал из-за решения властей.

Как сообщала Politeka, венгры массово восстали против премьер-министра.

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