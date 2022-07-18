Об этом сообщили на сайте Министерства иностранных дел КНР.
По словам Ван И, война россии против Украины оказала серьезное влияние не только на Европу, но и на весь мир. Министр напомнил недавнюю встречу глав МИД G20, где все стороны "были глубоко обеспокоены".
В разговоре с венгерским коллегой Петером Сийярто Ван И также отметил, что Китай не является стороной конфликта, однако "не сидел сложа руки, не говоря уже о том, чтобы подливать масла в огонь".
"В долгосрочной перспективе все стороны должны обсудить создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности для достижения прочного мира и безопасности", — сказано в заявлении.
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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И, на которых в частности обсудил позицию КНР по войне россии против Украины.
Блинкен выразил обеспокоенность по поводу "присоединения" Пекина к Москве, а также подчеркнул, что Китай не действует нейтрально в отношении Украины и помогает усилить российскую пропаганду.
Напомним, в Канаде разгорелся скандал из-за решения властей.
Как сообщала Politeka, венгры массово восстали против премьер-министра.
Также Politeka писала, что из России посыпались угрозы швейцарцам из-за фото путина.