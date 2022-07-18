Российский лидер продолжает давить на Лукашенко, пытаясь заставить Беларусь вступить в его войну против Украины.

Потому, заявила аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева в интервью Украинской правде, за этим нужно следить.

«Пока Лукашенко и белорусские войска сумели, так сказать, противостоять этому давлению. Но всегда есть риск, что Путин дожмет Беларусь», - подчеркнула Бугаева.

Если это произойдет, объясняет аналитик, есть несколько моментов.

«Белорусская армия немногочисленна, неподготовлена, и они не хотят воевать в этой войне. Это не Россия, имеющая идею в этой войне, у Беларуси нет в этой войне мотивации», - заверила Бугаева.

По ее словам, Беларусь – это страна, которая не воевала давно и, вероятно, будет шок от потерь.

«То есть может начаться расшатывание ситуации в самой Беларуси, и это риск для России», - подчеркнула аналитик Института изучения войны.

Напомним, между тем на Волыни укрепляют границу с республикой Беларусь. Так, вдоль пограничной полосы, на отдельном участке территории Ратновской территориальной общины, обустроили противотранспортную преграду.

В свою очередь, мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщила, что 25 июня на переговорах в Санкт-Петербурге между Лукашенко и Путиным последним было озвучено предложение модернизировать на авиационных заводах россии белорусские штурмовики Су-25 до уровня, обеспечивающего возможность применения ядерного оружия. Лукашенко согласился с предложением.

По мнению экспертов, имеющееся количество штурмовиков Су-25 производит реализацию предложенного Путиным проекта их модернизации в условиях скромных финансовых возможностей Беларуси оптимальным вариантом, что позволит повысить боевые возможности авиации.

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.