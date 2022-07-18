Россия готовится к затяжной войне против Украины. Потому предпринимает усилия по обновлению сил и готовится пополнять резерв детьми из юнармии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своде по итогам 17 июля.
"Кремль, вероятно, предпринимает долгосрочные усилия по обновлению сил, которые позволили бы восстановить сильно поврежденную российскую армию и/или выдержать затяжную войну в Украине", - отмечают аналитики.
Эксперты оперируют данными Главного управления разведки о том, что в россии открыли 500 новых кадетских классов и 1000 младших армейских классов в Белгороде и приграничном районе Белгородской области.
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"В ГУР также сообщили, что российское добровольческое общество содействия армии, авиации и флоту россии открыло в Белгороде дополнительные курсы военной подготовки для тех, кто не имеет военного опыта и хочет служить в российских вооруженных силах", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что юнармия принимает добровольцев в возрасте от восьми до восемнадцати лет, поэтому любые добровольцы, участвующие в этой программе, вряд ли будут готовы вступить в реальный бой.
На россии такой принцип: детей не жалко, ведь бабы еще нарожают.
Напомним, что мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян, что известно.
Как сообщала Politeka, в Институте изучения войны раскрыли, что произойдет, если путин дожмет Лукашенко.
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