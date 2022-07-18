Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 18 июля.
По данным разведчиков, «Вагнер» играл центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе большие потери.
Также сообщается, что «Вагнер» снижает стандарты набора, берет на службу осужденных и лиц, ранее находившихся в «черных списках». Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение.
"Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских сил", - отмечают британцы.
Глава Вагнера Евгений Пригожин недавно получил звание Героя российской федерации за работу Вагнера в Луганске.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Враг отошел: ВСУ отбили штурмы сразу на нескольких направлениях, новые данные
В Виннице провели в последний путь маленькую Лизу: фото прощания
Доказательства для Гааги: журналисты обнародовали список главных преступлений оккупантов
Ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки: что происходит на юге
"Это, в то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военных командиров, вероятно, обострит недовольство между военными и Вагнером. Это также, вероятно, окажет негативное влияние на моральное состояние российских военных", - подчеркнули британские эксперты.
Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.
Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.