Россия использовала частную военную компанию "Вагнер" для усиления сил на передовой, а также для уменьшения нехватки личного состава и потерь в Украине.

Об этом говорится в отчете британских разведчиков, обнародованном Министерством обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 18 июля.

По данным разведчиков, «Вагнер» играл центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе большие потери.



Также сообщается, что «Вагнер» снижает стандарты набора, берет на службу осужденных и лиц, ранее находившихся в «черных списках». Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение.

"Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских сил", - отмечают британцы.

Глава Вагнера Евгений Пригожин недавно получил звание Героя российской федерации за работу Вагнера в Луганске.

"Это, в то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военных командиров, вероятно, обострит недовольство между военными и Вагнером. Это также, вероятно, окажет негативное влияние на моральное состояние российских военных", - подчеркнули британские эксперты.

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.

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