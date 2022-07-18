Экс-командующий силами НАТО в Европе спрогнозировал, сколько может длиться война в Украине. В частности, об этом высказался бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в радиоинтервью, передает Business Insider.

"Украинцы очень сильно сопротивляются. Военные планы путина оказались не особенно эффективными. Он "получил" немного территории по сравнению с тем, с чего начал "спецоперацию", – заявил американский военнослужащий.

По его мнению, все ведет к тому, как окончилась Корейская война в 1950-х. То есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности – своего рода "замороженному конфликту".

"Ожидайте этого в четыре-шестимесячный период. Ни одна из сторон не может выдержать намного больше этого", – считает Ставридис.

Напомним, корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950 по 1953 год. Советский Союз поддерживал Северную Корею, а Южной помогали Соединенные Штаты Америки. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953-го, в результате которого была создана демилитаризованная зона.



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