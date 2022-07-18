Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире национального телемарафона заявил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

Напомним, 17 июля Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора, а Ивана Баканова отстранил от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.

Так, Венедиктова была отстранена в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения", а Баканова на основании ст. 47 Дисциплинарный устав ВСУ.

По словам Смирнова, разница между отстранением и устранением определена в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

«Есть право президента отстранить от занимаемой должности должностное лицо, которое назначается и увольняется президентом Украины. Речь идет о генеральном прокуроре. Если мы говорим о смещении, то вы могли заметить, что в указе президента идет ссылка на закон Украины "О дисциплинарном уставе Вооруженных сил", и поскольку глава Службы безопасности Украины является военным, то в этом и заключается ключевое различие между этими двумя подзаконными актами об отстранении от должности и отстранения от исполнения должностных обязанностей", - отметил он, подчеркнув, что речь об увольнении этих двух должностных лиц не идет.

Речь, по его словам, идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава Службы безопасности временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей.

«Это связано с тем, что мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих двух органов по очищению этих органов от коллаборантов и государственных изменников. Впрочем, на шестом месяце войны мы продолжаем выявлять фактически пачками таких людей в каждом из этих органов и для того, чтобы исключить потенциальное влияние этих двух должностных лиц на расследуемые уголовные производства и работников СБУ, подозреваемых в сотрудничестве с Россией и так же, что касается прокуроров, президентом были приняты соответствующие решения об отстранении", – пояснил Смирнов.

Представитель ОП также отметил, что будут проведены служебные проверки и расследования. По их результатам Зеленским будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления о предоставлении согласия об увольнении генерального прокурора и главы СБУ.

Смирнов также не исключил, что по результатам этих проверок Баканов и Венедиктова могут снова возглавить свои должности.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что произойдет, если путин дожмет Лукашенко.

Тем временем мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.