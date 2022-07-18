Несколькими днями ранее сергей шойгу приехал в Украину с так называемой проверкой.

Министр обороны страны-агрессора рф сергей шойгу устроил показушную "инспекцию" российских оккупантов на командном пункте "Восток". После этого шойгу дал особое задание оккупантам.

Об этом рассказали в Минобороны рф.

В частности, сергей шойгу приказал командирам оккупантов ударить "высокоточным" оружием по ВСУ. Минобороны страны-агрессора размечталось уничтожить ракетное, а также артиллерийское оружие большой дальности Вооруженных сил Украины.

На россии выдали, что собрались атаковать оружие, из которого якобы ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса, а также тыловой инфраструктуры российских войск и осуществляются "намеренные поджоги полей с пшеницей".

Стоит отметить, что несколькими днями ранее сергей шойгу приехал в Украину с так называемой проверкой, что был воспринят украинцами как тревожный сигнал о подготовке вражеской армии к новому этапу наступательных действий в войне против нашей страны.

Напомним, что экс-командующий силами НАТО назвал вероятный сценарий окончания войны.

Как сообщала Politeka, на россии готовятся пополнять резерв детьми, зарубежные аналитики раскрыли детали.

Также Politeka писала, что в рф возникла новая проблема из-за использования "вагнеровцев" в Украине.