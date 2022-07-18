Министр обороны страны-агрессора рф сергей шойгу устроил показушную "инспекцию" российских оккупантов на командном пункте "Восток". После этого шойгу дал особое задание оккупантам.
Об этом рассказали в Минобороны рф.
В частности, сергей шойгу приказал командирам оккупантов ударить "высокоточным" оружием по ВСУ. Минобороны страны-агрессора размечталось уничтожить ракетное, а также артиллерийское оружие большой дальности Вооруженных сил Украины.
На россии выдали, что собрались атаковать оружие, из которого якобы ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса, а также тыловой инфраструктуры российских войск и осуществляются "намеренные поджоги полей с пшеницей".
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Стоит отметить, что несколькими днями ранее сергей шойгу приехал в Украину с так называемой проверкой, что был воспринят украинцами как тревожный сигнал о подготовке вражеской армии к новому этапу наступательных действий в войне против нашей страны.
Напомним, что экс-командующий силами НАТО назвал вероятный сценарий окончания войны.
Как сообщала Politeka, на россии готовятся пополнять резерв детьми, зарубежные аналитики раскрыли детали.
Также Politeka писала, что в рф возникла новая проблема из-за использования "вагнеровцев" в Украине.