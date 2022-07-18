В российском Екатеринбурге прошел очередной митинг в поддержку войны против Украины.

Но торжество рашизма прервала одна активистка. На сцену вышла девушка и начала скандировать "Нет войне!". Ведущий митинга путинской партии "Единая россия" пытался заглушить девушку, выкрикивая "россия — это сила".

Стало известно, что активистку Надежду Сайфутдинову задержали и увезли в отдел полиции.

Активистка рассказала российским корреспондентам, что не планировала акцию заранее, просто проходила мимо митинга и «эмоционально отреагировала» на тему.

Сайфутдинову до этого уже дважды задерживали: в мае за акцию с плакатом «Молчать нельзя», а в июне — за призыв «не оскорблять чувства верующих в человечность». Ее дважды оштрафовали на 40 тысяч рублей.

После задержания девушки митинг продолжился — участники спели гимн россии и скандировали «Мы за мир, мы за нашего президента, Донбасс, мы с тобой, нацизм не пройдёт».

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что произойдет, если путин дожмет Лукашенко.

Тем временем мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.