Об этом в своем пишет один из военнослужащих, чье письмо опубликовал политический эксперт, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

Так, по словам автора письма, все блогеры пишут статьи, которые ориентированы на гражданское население, успокаивают их планами светлого будущего, но с непонятными пока что сроками, но при этом никто не пишет для военных.

«А ведь военные - это вчерашние гражданские. Обычные трудяги. Разных профессий и разного уровня дохода. У каждого из них есть семья, жена, дети, мама. Мы лишены права видеться с ними. Мы каждый день слышим, как им трудно без нас. Как им страшно и одиноко. Мы волнуемся за оставленные дома, квартиры, машины, домашних животных, огороды. Мы понимаем, что наши рабочие места уже кем-то заняты. Что наши бизнеса пришли в упадок. Что конкуренты заняли наши доли на рынке. Мы живём в ужасных бытовых условиях. Нам не говорят о планах скорой Победы. Скорее наоборот. Мы не знаем сколько нам прийдется быть на фронтах», - пишет боец ЗСУ, добавляя, что так же молчат об отпусках.

Автор письма также отмечает, что у всех военнослужащих есть потребности в тылу, но они стали «собственностью Армии», и нет, никакой разницы между ящиком гранат и солдатом.

«Все это расходный ресурс, просто разный по стоимости и восполняемости. А что если война будет длится 5 лет? Как нам жить? Все 5 лет быть на фронте? Как нам поддерживать свои дома? Кто подчинит поломки в доме? Кто успокоит жену и ребёнка после неудачного плохого дня в их жизни? Кто поможет убрать урожай с огорода? Отремонтировать автомобиль или стиралку? А когда жена заболела и дети остаются практически без опеки...?», - размышляет боец ЗСУ.

По его словам, он считает несправедливым тот факт, что запрет на выезд мужского населения не позволяет им увидеть свои семьи. Однако, отмечает военносулажащий, есть еще большая несправедливость.

«Мы, солдаты, не можем увидеться со своими детьми и жёнами. А ведь мы рискуем и не дожить... до того счастливого Дня Победы. Нам сложнее в разы. Миллионы вопросов. Все они отложены на потом. А когда будет это потом? Ведь каждый из нас понимает, что везение не вечно. И не может длится годами. Обстрелы каждый день. В году 365 дней. И надеятся, что тебе повезёт все 365 раз?», - задается вопросом боец.

Военнослужащий ЗСУ призывает относится к ним, не как к ресурсу, а как к людям.

«Граждане в форме Украинской Армии. И мы сейчас исправляем ошибки политиков и кадровых военных ЗСУ. Ибо они не справились. И поэтому теперь мы спасаем положение», - подчеркнул автор письма.

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин может дожать Лукашенко - что тогда произойдет.