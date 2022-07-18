Они издевались над пленными украинцами на Донетчине.

Национальной полиции Украины удалось установить имена 17 палачей из "Министерства государственной безопасности" и калининской колонии №27 в "ДНР". Как сообщает пресс-служба НПУ, эти 17 палачей издевались над пленными украинцами.

Отмечается, что и МГБ и колония с 2014 года имели одну цель деятельности – уничтожение граждан Украины. Предатели Родины проводили незаконные аресты и похищения людей, прибегали к пыткам и содержали пленных в нечеловеческих условиях.

Чтобы заставить признаться в шпионаже и других надуманных "преступлениях", заключенных заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пытками и убийством близких родственников, жен, детей.



В полиции также привели отрывки из рассказов пострадавших.

"Меня приматывали к металлическому столбу лицом вниз, при этом одевали на пальцы рук и ног электрические провода, через которые периодически, в течение нескольких часов, подавали ток и обливали водой", – рассказал один из узников.

По словам второго, палачи наносили удары прикладом и ногами, прострелили ему ногу и мочевой пузырь. Затем отвезли в свинарник, где оставили на ночь без обуви, в результате чего произошло обморожение ног.

Правоохранители уточнили, что сложность в установлении фигурантов заключалась в том, что во время пыток они, как правило, прятали лицо, никогда не обращались друг к другу по имени – только по позывным.

Все фигуранты подозреваются в государственной измене, участии в террористической организации и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что экс-командующий силами НАТО назвал вероятный сценарий окончания войны.

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