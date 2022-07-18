Однако в Сети обратили на любопытную деталь, попавшую на видео в момент интервью с членами семьи погибшего оккупанта.

Так, в то время как семья россиянина клянется, что тот ни разу в жизни никого не обидел, на их кухне красуется холодильник с наклейкой, свидетельствующей о том, что он из Украины.

«Повна гарантія 2 роки», - гласит надпись, в связи с чем в Сети тут же сделали вывод, что холодильник краденый.

«Карма прилетела», «Мать че разрыдалась, вон сын из командировки привез, правда сам не доехал», «Сделали обмен – сына на холодильник», «Зато холодильник с гарантией», «Ты сама его на холодильник променяла, еще и жалуешься», «Стиралку не успел привезти», «Мародерку почтой массово пересылали», «Почтой из Беларуси. Отправляли и кондиционеры со стиралками. После отступления от Киева», «Уверена, что и магнитики из Украины», - обсуждают пользователи соцсетей.

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов Луганщины уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.