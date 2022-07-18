Вооруженные силы Украины могут использовать американские системы залпового огня (M142 HIMARS) и другие РСЗО дальнего действия против объектов российской федерации в Крыму. Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил в эфире телемарафона.

"Крымский полуостров стал просто хабом перемещения оккупантов, а следовательно – их скопления в виде военной техники, боеприпасов и материалов могут стать целями РСЗО", - отметил Скибицкий.

Кроме того, по словам представителя разведки, Черноморский флот рф постоянно используется для ракетных атак против Украины, "и это тоже одна из целей, которые необходимо поразить в целях безопасности" нашей страны.

Стоит отметить, что американские ракетные системы HIMARS помогли уничтожить уже более 30 объектов армии рф. Из-за чего сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снизился.

По словам Вадима Скибицкого, после складов могут стать следующими целями HIMARS - уничтожение складов в Крыму и Черноморского флота.

Напомним, что экс-командующий силами НАТО назвал вероятный сценарий окончания войны.

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