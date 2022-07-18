26 июля ведущий мог бы праздновать день рождения, но из-за войны он не дожил до своего 35-летия.

Украинский телеведущий Карим Гуламов, который до войны работал на одном из музыкальных каналов, погиб в боях против российских оккупантов. Друзья и сослуживцы выражают соболезнования на его странице в Facebook, а также на странице телеканала М2, на котором он работал.

"Карим 🙏 Проклятая война забирает лучших. Светлая память Герою… Покойся с миром, Друг…", — написали коллеги.

Певица и телеведущая Ольга Цибульская посвятила пост погибшему другу. На публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, в частности Леся Никитюк, Кристина Решетник, Рамина Эсхакзай, Виталий Козловский, Светлана Тарабарова, Алексей Суханов.

Певец, звезда шоу "Голос країни" Никита Ломакин рассказал, что еще вчера вечером общался с Каримом.

"Сегодня не стало моего братика, кента, коллеги и одного из тех людей, на кого я смотрел, как на супергероя, и до войны тоже, с которым мы только вчера вечером общались и шутили 💛💙ты лучший бро! Ты умер героем! пусть твоя новая жизнь будет такой же безбашенной.. ибо ты всегда был счастливым, жизнерадостным, смешным, невероятно добрым и искренним", — написал Ломакин.

В 2018-2021 годах Карим Гуламов был ведущим «Военного хит-парада» на канале М2, до этого служил в АТО. В 2022-м снова ушел на фронт.



Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что произойдет, если путин дожмет Лукашенко.

Тем временем мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.