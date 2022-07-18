В России будет увеличиваться не количество сторонников войны, а наоборот, количество противников.

Такое мнение в интервью Obozrevatel высказал глава Фонда "Стоп Информ Террор России" Герман Обухов.

"Это работает в любой стране и в тех же США. Вспомните Вьетнамскую войну. Антивоенные настроения нарастали с каждым годом, потому что оттуда приходили гробы и у людей возникали вопросы: зачем мы воюем там?", - напомнил эксперт.

Обухов подчеркнул, что на российское общество в частности будет влиять цифра потерь.

«Если цифра потерь достигнет 100 тыс., это будет просто невероятно, ее будет невозможно скрыть, она все равно будет проникать через интернет, в общении между людьми и т.д.», - предрекает эксперт.

По словам Обухова, в то время как путин говорит, что «мы ничего еще не начинали», на самом деле еще в полном объеме Украина и ее союзники не показали свои возможности.

«Ленд-лиз в полном объеме еще не пошел. Те же HIMARS и другие установки также еще не поступили в ожидаемом количестве. Если их будет 50 штук плюс европейские установки плюс в сентябре поставят несколько дивизий F-16 – что там будет делать российская армия? Их просто закатают в бетон. Там просто нечем будет воевать», - заверил Обухов, добавляя, что через несколько месяцев картина будет совсем другой, чем сегодня, ситуация на фронте изменится кардинально.

Тем временем появились новые данные по уничтожению Украиной российских складов боеприпасов с помощью HIMARS.

Так, посредством отслеживания тепловых аномалий на Донбассе в период с 10 по 15 июля, было уменьшение количества складов. Но с 15 июля – в этот день, по оценкам ISW, русские войска начали выходить из операционной паузы, количество этих аномалий увеличилось.

Также напомним, что по официальным данным Генштаба ВСУ, количество убитых на украинской земле оккупантов достигло цифры в 38 450.

Кроме того, сообщалось о гибели известного украинского телеведущего.

Также сообщалось, что дома у не возвратившегося из Украины оккупанта заметили интересную деталь.

Кроме того, стало известно, что мужчины из недавно оккупированных городов Луганской области уже воюют на стороне россиян.