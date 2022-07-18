Вооруженные силы рф сейчас определенно ведут подготовку к новому этапу наступательных действий на территории Украины. Об этом представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил в эфире телемарафона.

"Военная разведка сегодня фиксирует активность противника, причем это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и с моря. Мы видим обстрелы по всей линии соприкосновения, по всей линии фронта. Идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. Есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта", – сказал он.

Вместе с тем Скибицкий отметил, что перелом в российско-украинской войне в пользу нашей страны обязательно произойдет.

"Он однозначно будет, но это будет зависеть, во-первых, от того, насколько мы сможем остановить наступательный темп российских войск. А, во-вторых, насколько будет активной и широкомасштабной помощь, которую оказывают наши партнеры, потому что это важно и для обороны, и для наступления", – сказал он.

Представитель ГУР также прокомментировал угрозу наступления из Беларуси, отмптив, что она есть, но ее уровень сейчас не высок.

Напомним, что в ГУР назвали цели, которые необходимо поразить ВСУ на Крымском полуострове.

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