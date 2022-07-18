В украинской столице участились случаи, когда жители сообщают о хищных птицах в городе.

Более того, некоторые из них даже залетают в квартиры. Так, в сети появились кадры, которые, как сообщается, были сделаны в одной из квартир столичной Оболони.

«Природа в Киеве настолько очистилась, что в квартиру на Оболони залетел пустельга. Пустельга – хищная птица рода соколов, она в совершенстве владеет двумя способами охоты. Первый из них – охота из засады. Выбрав удобный наблюдательный пункт (скальный выступ, ветку дерева или квартиру читателя), птица осматривает окрестности в поисках добычи. Другой способ – воздушное патрулирование», говорится в сообщении телеграмм-канала «Реальный Киев».

Добавим, ранее орнитологи сообщали, что в Киев залетают ястребиные и соколиные. Все – небольшого размера и кормятся мелкой дичью.

Так, в гости может залететь зимняк, пустельга, малый подсоколик, или чеглок. Селятся птички и в окрестностях, и в центре города.

Напомним, также сообщалось, что в Киеве поймали циничного негодяя.

Кроме того, Politeka.net писала, что рыбаки выловили 5-метрового глубоководного "монстра".

Также сообщалось, что по Европе грянула аномальная жара.