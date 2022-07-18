Россия поняла свою ошибку, допущенную при наступлении на северные области Украины в феврале и марте. Потому война будет длится долго. Такое мнение озвучил бывший глава разведки Сил обороны Финляндии Пекка Товери, пишет Yle.

Он отметил, что россия пытается утомить Украину затяжной войной. Россияне вернулись к тому, что знают, а именно к "концентрации силы на небольшом участке и использованию мощного артиллерийского превосходства"

Пекка Товери убежден, что жестокая артиллерийская война, которую россия ведет на Донбассе, превратит города и села в руины. При этом президент россии владимир путин никуда не торопится, потому что рф получает деньги от экспорта энергоресурсов. А то, что российские граждане страдают, а уровень жизни людей постоянно падает, путина не волнует.

Пекка Товери предупредил, если война затянется до зимы, то рецессия начнет ударять по экономике западных стран. На это путин и кремль рассчитывает. Война повышает цены на топливо, энергию и продукты питания. В свою очередь, это создает давление на лиц, принимающих решения в западных странах, о том, что в войне должно быть достигнуто какое-то перемирие.

Второй целью оккупантов он назвал попытки заставить нашу страну пойти на невыгодное перемирие.

Напомним, что в ГУР назвали цели, которые необходимо поразить ВСУ на Крымском полуострове.

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