В последнее время в рф случаев невыплат денег своим воякам все больше.

Родные захватчиков массово жалуются на многочисленные факты невыплат, потому было принято решение хоронить их под чужими именами. Об этом сообщает "24 канал", ссылаясь на источники в разведке.

В последнее время случаев невыплат денег своим воякам все больше. Во-первых, Кремль пытается минимизировать свои расходы на подобные расходы. Во-вторых, каждый офицер мечтает присвоить несколько миллионов, забрав компенсации себе.

Из-за многочисленных махинации на россии и кое-где в Беларуси становится все больше недовольных откровенным обманом со стороны кремля. Ведь семьи погибших военных преступников рассчитывали на миллионы рублей, которые им никогда не увидеть.

Например, наемник из Минска Александр Шеянов по прозвищу "Рикс" воевал против Украины с 2014 года и якобы имел гарантии на все возможные компенсации от российского правительства.

В конце июня под Изюмом Харьковской области его ликвидировали украинские защитники. Российским военным удалось унести его тело, но с погребением и с выплатами начались проблемы. Поскольку у наемника был белорусский паспорт, россияне записали его в "войска" так называемой "ДНР".

Все документы Шеянова уничтожили, чтобы идентифицировать тело было невозможно, а остатки вывезли в Донецк. Хоронить его собирались под чужим именем в порядке очереди, но этому помешали сослуживцы.

После этого жена погибшего оккупанта начала обивать пороги всех ведомств и на последние деньги поехала искать его остатки и выбить себе компенсацию в несколько миллионов рублей.

В дальнейшем выяснилось, что в подразделении, где воевал "Рикс", официально признанных погибших вообще практически нет. Ибо командир по прозвищу "Скиф" держит их в качестве "мертвых душ" и присваивает их зарплату. При этом "трехсотых" там немало.

В списки раненых иногда вносят даже вполне здоровых оккупантов, потому что из-за договоренностей с высшим руководством командир всегда получает часть компенсаций.

Напомним, что в ГУР назвали цели, которые необходимо поразить ВСУ на Крымском полуострове.

Как сообщала Politeka, идентифицированы 17 предателей Родины, которые издевались над пленными украинцами на Донетчине.

Также Politeka писала, что шойгу устроил показушную "инспекцию" и дал особое задание оккупантам.