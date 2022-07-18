Предателям нужно помнить, что уклониться от заслуженного наказания не получиться.

ЕС расширяет санкционный список и добавит туда новые имена тех людей, которые поддерживают кровавую войну в Украине. В частности, в обновленный список ЕС войдут не только политики россии, но и коллаборационисты из Украины.

Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн после прибытия на встречу глав МИД ЕС.

Он уточнил, что пока санкционный пакет только предложен Еврокомиссией. Когда он вступит в силу, еще не известно.

"Думаю, что мы подготовили все, что касается этих санкций... Речь снова идет о людях, политиках, в первую очередь из России, но также коллаборационистах из Украины. Речь также идет о некоторых юридических лицах", – заявил Ассельборн.

Он также добавил, что коллаборанты должны понять - они не выйдут сухими из воды после предательства Родины.

Стоит отметить, что 15 июля Европейская комиссия официально предложила ввести новые санкции против россии, включая запрет на импорт золота. Также расширяются ограничения для продукции российского химпрома и машиностроения. Для введения этих санкций еще требуется решение Евросовета.

Напомним, что в ГУР назвали цели, которые необходимо поразить ВСУ на Крымском полуострове.

Как сообщала Politeka, идентифицированы 17 предателей Родины, которые издевались над пленными украинцами на Донетчине.

Также Politeka писала, что шойгу устроил показушную "инспекцию" и дал особое задание оккупантам.