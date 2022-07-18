Нардепы заставили внефракционного депутата, ранее бывшего во фракции «Слуга народа», Евгения Шевченко покинуть сессионный зал.

Соответствующее видео уже появилось в сети.

Претензии к Шевченко на заседании 18 июля возникли из-за того, что он был одет в камуфляж, а его вправе носить только военнослужащие ВСУ и другие военные формирования, установленные законодательством Украины.

«Сеанс экзорцизма под куполом Совета или белорусская ДРГ в парламенте. Вместе с коллегами выгнали из зала заседаний ВРУ ватника и фаната самозванца Лукашенко Евгения Шевченко, посмевшего одеть на себя форму ВСУ. Не позволим позорить чести настоящих защитников Украины», – подписал видео нардеп Владимир Вятрович.

Напомним, народный депутат к тому времени еще от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко 20 апреля 2021 сообщил в Telegram, что приехал в Минск. Впоследствии обнародовали фото и видео встречи Шевченко с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.



Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Шевченко не был делегирован на проведение каких-либо переговоров в Беларуси.



24 мая 2021 Шевченко исключили из «Слуги народа».

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.