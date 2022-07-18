Государственная граница между Украиной и рф нарисована ручкой, поскольку на картах ее вообще не обозначали.

СБУ установила, что российские командиры вторглись в Украину, руководствуясь картами из прошлого века. Доказательства обнаружили на месте временно оккупированных россиянами районов Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и публикует фото.

Следователи установили, что часть российских командиров руководствовались топографическими картами Украины 1969 года. В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась более 53 лет.

На картах "второй армии мира" полностью отсутствует Салтовский жилмассив Харькова, который застраивался с начала 70-х годов прошлого века.

Также отсутствуют Травянское и Муромское водохранилища, построенные в 70-е годы. К слову, государственная граница между Украиной и рф нарисована ручкой, поскольку на картах ее вообще не обозначали.

Это не первая карта, которая попала в руки к ВСУ. Недавно защитники нашли карту с системой координат времен Второй мировой войны, которую, убегая, оставили после себя войска рф. Находку обнаружили в освобожденном от оккупантов городе Тростянец на Сумщине.

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