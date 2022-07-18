Украина получает ракетные системы HIMARS, танки, гаубицы и другие вооружения. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Forbes назвал главную проблему в получении оружия для украинских защитников.

В частности, он сообщил, что основной проблемой поставок оружия Украине является график. Вся техника едет, но основная задача на сегодняшний день – ускорять процессы.

"Скажу просто: HIMARS, другие РСЗО от других стран, гаубицы, танки – все идет и будет еще больше. Это исключительно вопрос времени. Наша задача – ускорять процессы: от принятия политических решений до решения логистических задач", – подчеркнул Кулеба.

По словам министра, поставки из разных стран разными каналами достаточно устойчивы, но количественно неудовлетворительны. Он не стал конкретизировать детали, но заметил, что для того, чтобы получить то или иное оружие, он по несколько раз вынужден "пробивать сознание людей". Дмитрий Кулеба возвращается к конкретному вопросу обычно по три-четыре раза.

"Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155 калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время – так система разворачивается", – отметил министр.

Напомним, что в ЕС придумали наказание для предателей Украины, детали.

Как сообщала Politeka, офицеры рф нашли способ, как украсть зарплаты и компенсации вояк.

Также Politeka писала, что путину выгодна затяжная война с Украиной, в Финляндии назвали причину.



