Население, незаконно переселившееся в Крым во время российской оккупации, после освобождения полуострова должно его покинуть.
Об этом в интервью «Укринформу» заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.
«Все просто, и это не противоречит международному праву. То население, которое приехало незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым», — подчеркнула она.
По словам Ташевой, речь не идет о насильственном выселении. Это будет добровольный выезд людей с территории, на которую они незаконно въехали.
Позже они могут подать официальную заявку в украинские органы, обратиться за разрешением на проживание и выложить основания, почему Украина должна предоставить им такую возможность.
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