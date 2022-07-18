Население, незаконно переселившееся в Крым во время российской оккупации, после освобождения полуострова должно его покинуть.

Об этом в интервью «Укринформу» заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

«Все просто, и это не противоречит международному праву. То население, которое приехало незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым», — подчеркнула она.

По словам Ташевой, речь не идет о насильственном выселении. Это будет добровольный выезд людей с территории, на которую они незаконно въехали.

Крым, Украина

Позже они могут подать официальную заявку в украинские органы, обратиться за разрешением на проживание и выложить основания, почему Украина должна предоставить им такую ​​возможность.

Крым, Симферополь

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Напомним, что мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян, что известно.

Как сообщала Politeka, в Институте изучения войны раскрыли, что произойдет, если путин дожмет Лукашенко.

Также Politeka писала, что в Китае раскрыли свое отношение к Украине и россии, официальное заявление.