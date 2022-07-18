Как сообщает Politeka.net, в россии нашли "козла отпущения" за провал блицкрига в Украине. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью для Politeka On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт пояснил, что именно военные будут отвечать за провал, ведь они стоят "у острия атаки".

"Все шишки полетят в главу Генштаба рф валерия герасимова. Он будет "козлом отпущения". А патрушев поможет генералу фсб бортникову отмазаться от того, что он дал неверную оценку противнику. На это указывает даже то, что у фсб сейчас приутихло расследование по этому поводу, оно практически сошло на нет", - пояснил Олег Жданов.

Стоит отметить, 67-летний генерал армии герасимов возглавляет Генштаб с 2012 года. Он считается создателем так называемой доктрины Герасимова, которая легла в основу российской концепции войны нового поколения, сочетающей методы открытой интервенции и гибридных атак.

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что в случае передачи Украине ракет дальностью до 300 км к HIMARS ВСУ будут уничтожать базы оккупантов в Крыму. Жданов отметил, что уверен в получении Украиной этих ракет.

"Это просто вопрос времени. Рамки оружия и дальность оружия повышается. Даже с самолетами у нас были проблемы, а сейчас есть все предпосылки того, что мы их получим. Ведь даже наши солдаты уже готовы проходить обучение в США. Так и с ракетами дальностью 300 км, мы их получим. Но в любом случае будет ограничение о применении оружия лишь на территории Украины", - добавил Олег Жданов.

Напомним, что Кулеба назвал главную проблему поставок оружия для Украины.

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