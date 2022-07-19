Как сообщает Politeka.net, благодаря ударам Вооруженных сил Украины российское наступление замедлилось. Оккупанты не могут сохранить темп штурмовых действий и даже бросают Запорожское направление. Потому в срочном порядке москве нужно ставить новое "мясо" на фронт.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью для Politeka On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Олег Жданов напомнил, что в москве набирают наемников для войны в Украине. Им предлагают платить больше 200 тысяч рублей в месяц. Военное подразделение частично будет финансируется из бюджета столицы страны-агрессора.

Эксперт заявил, что это указывает на проблемы кремля с живой силой и на то, что россия пытается перестроить экономику страны на военные рельсы.

"Это надо было делать за год до вторжения. Тогда военная кампания могла быть для нас менее успешной и более опасной. А сейчас, в современных условиях со всеми санкциями, это просто убьет их экономику. Ведь нужно каждого вооружить и заплатить им. А где все это брать в условиях санкций, чтобы еще прокормить пенсионеров и бюджетников?", - пояснил военный эксперт.

Он также указал на то, что такие батальйоны в основном состоят с наемников 50+. Тем временем молодежь и люди среднего возвраста не хотят воевать. По словам Жданова, именно в такие подразделения и будут ставить заключенных.

"Это люди 50+, которые пропитаны борьбой с имперализмом. Два месяца они дали на составление таких батальйонов. Где-то в сентябре они должны их сформировать. Зеков будут ставить в такие подразделения, но заключенные не будут воевать. Они нужны, чтобы с помощью силы и запугивания заставлять людей идти в бой, чтобы они не разбежались", - добавил Олег Жданов.

Напомним, что Кулеба назвал главную проблему поставок оружия для Украины.

Как сообщала Politeka, россияне вторглись в Украину с картами из прошлого века, СБУ показали фото находок.

Также Politeka писала, что Жданов назвал человека, которого путин сделает виноватым в провале в Украине.