На российском государственном ТВ вышел сюжет о том, как счастливый отец погибшего в Украине российского карателя получил за него выплаты и купил новую «Ладу».

Как говорится в сюжете, сын погиб на войне против Украины. Его отец получил компенсацию за сына и купил машину, о которой всегда его сын. Теперь отец на хорошей новой машине ездит на могилу к сыну.

«В память о сыне купили новенькую машину» - деловито сообщает дедок.

"Сука, да это же прям «Бриллиантовая рука!»

«А на полагающуюся мне по закону премию я по совету друзей решил приобрести автомобиль «Москвич»… Они просто живут в свихнувшемся советском фильме", - комментирует ролик журналист Денис Казанский.

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов Луганщины уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.