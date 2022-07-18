Активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана попросили американского президента Джо Байдена поддержать их народы в реализации права на самоопределение.

Об этом сообщает сообщает Idel.Реалии.

Открытое письмо активисты "Лиги свободных наций" приурочили к ежегодной Неделе порабощенных народов, которая проходит в США с 1959 года.

Представительница Бурятии Раджана Дугар-ДеПонте, татарин Иршат Хаби и представитель финно-угорского народа эрзя Виталий Ромашкин устроили акцию в Вашингтоне с флагами своих народов.

"Мне как бурятке больно осознавать, что Кремль использует бурятских парней для достижения своих преступных целей – захвата новых территорий и расширения границ империи.

Война – это все, что Москва способна предложить ребятам из бурятских сел. Гибнуть как пушечное мясо на очередной захватнической войне русских. Я не желаю такого будущего для Бурятии и своего народа", – заявила Раджана Дугар-ДеПонте.

Она считает, что народы россии стали фактически заложниками московского режима, у которых не осталось выбора, кроме войны или тюрьмы.

"Мы не видим будущего наших народов в составе россии и не хотим отвечать за военные преступления Кремля", – добавил Ромашкин.

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян.

Также сообщалось, что ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.