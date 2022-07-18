Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пообещал вознаграждение 100 долларов за информацию, которая поможет ловить корректировщиков российского огня в Николаевской области.

Об этом Ким сообщил в Telegram.

Глава ОГА рассказал, что россияне через телеграмм-каналы подкупают украинцев, чтобы те корректировали огонь врага на территории области. Платят за это, по словам Кима, "какие-то копейки" – 1-1,5 тыс. гривен.

При этом вербовщики обещают наводчикам полную анонимность, которую не могут обеспечить. Украинские военные все равно их "потихоньку ловят".

Однако чтобы процесс отлова пошел быстрее, Ким предлагает подключиться к охоте на предателей простым жителям области. За информацию, которая поможет поймать наводчика, они будут получать по 100 долларов.

Чуть позже глава ОГА пообещал опубликовать четкую инструкцию для будущих обличителей.

"Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика... Ищите, ребята!".

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