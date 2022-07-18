Спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев заявил о начале подготовки к боевым действиям в Чечне.
Об этом он заявил в видеообращении.
По его словам, Ичкерия разделена на три фронта и 16 секторов. Идет интенсивный сбор информации городов дислокации россиян для атак.
"Чеченскую Республику Ичкерия мы разбили на 3 фронта и 16 секторов. В каждом из их секторов мы начали работу с местным населением для выявления враждебной дислокации, путей движения, типов вооружения, количество людей и техники... Нам известны вражеские позиции, базы российские, мы даже знаем, сколько поваров работает на той или иной базе. Да, есть у нас проблемы, не решенные моменты, мы над ними работаем", - заявил спикер батальона.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Нацбанк вводит в обращение уникальные 5 и 10 гривен: как выглядят и чем необычны
Что на самом деле творится вокруг Баканова и Венедиктовой и что будет дальше: "Речь об увольнении не идет"
"Одесса будет одной из первых целей": в Институте изучения войны предупредили о новом наступлении, назвав сроки
В Виннице провели в последний путь маленькую Лизу: фото прощания
Напомним, ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.
Также сообщалось, что оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новом наступлении на Одессу.