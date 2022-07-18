Спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев заявил о начале подготовки к боевым действиям в Чечне.

Об этом он заявил в видеообращении.

По его словам, Ичкерия разделена на три фронта и 16 секторов. Идет интенсивный сбор информации городов дислокации россиян для атак.

"Чеченскую Республику Ичкерия мы разбили на 3 фронта и 16 секторов. В каждом из их секторов мы начали работу с местным населением для выявления враждебной дислокации, путей движения, типов вооружения, количество людей и техники... Нам известны вражеские позиции, базы российские, мы даже знаем, сколько поваров работает на той или иной базе. Да, есть у нас проблемы, не решенные моменты, мы над ними работаем", - заявил спикер батальона.

Напомним, ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Также сообщалось, что оккупанты снова ударили по жилым кварталам Днепропетровщины - кадры разрушений.

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