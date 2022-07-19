Как сообщает Politeka.net со ссылкой на руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, по населенным пунктам на границе двух областей врагом нанесены четыре ракетных и два авиаудара. Мирные дома враг обстреливал 11 раз.

Кроме того, в течение дня они одновременно пытались вести штурм по четырем направлениям.

«Верхнекаменское атаковали и со стороны нефтеперерабатывающего завода, и из района Золотаревки. Оттуда хотели продвинуться в сторону Донбасса. Пытались улучшить свое положение вблизи Белогоровки. Многие наступление удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются. По Верхнекаменному враг нанес еще и авиаудар», - сообщил Гайдай.

Также, по его словам, на оккупированных территориях россияне "мобилизуют всех, кого видят".

«Если раньше те, у кого были деньги, могли откупиться от местных военкомов, то сейчас там отрабатывают россияне в пиджаках – служба безопасности. У них есть адреса тех, кому раньше удалось отсрочить собственную гибель, выманивают мужчин выгодными предложениями по работе. "Открывают" привлекательные вакансии. Вакансия одна, но претендентов на нее много, соответственно, много и мобилизованных», - рассказал Гайдай, добавив, что на фронт отправляют даже заключенных по уголовным статьям.

Напомним, ранее стало известно, что в российских тюрьмах набирают заключенных для отправки на войну против Украины.

"Как известно, поставлена ​​задача мобилизовать 10 тысяч зэков в обмен на амнистию для них. Предпочтение отдается "тяжелым" преступникам. Ну, вот вам и штрафбаты. Ничего нового в РФ не было и не будет", - сообщал журналист Назар Приходько, опубликовав также видео.

Также сообщалось, что мужчины с недавно оккупированных территорий Луганской области уже воюют на стороне россиян, некоторые добровольно.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне с треском провалили штурмы, а в Беларуси проходит ротация.