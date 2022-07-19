На 57 году ушла из жизни известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на коллектив «Сніданку з 1+1», после полномасштабного российского вторжения Руслана уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь.

"Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала", - говорится в сообщении.

Добавим, что последний пост Русланы в Facebook посвящен зверствам оккупантов в Буче.

Напомним, в феврале телеведущая во время спектакля "Поезд "Одесса мама" упала и потеряла сознание.

"Спасибо вам, мои родные, мои коллеги, - вы меня невероятно поддерживали и помогали. Вынуждена констатировать диагноз - у меня перелом ноги со смещением. К сожалению, без операции не пройдет", - сообщала Руслана Писанка после инцидента.

Добавим, ранее стало известно о гибели известного телеведущего Карима Гуламова - мужчина отдал свою жизнь за Украину.

Кроме того, сообщалось, что появились фото и подробности с места гибели известного украинского актера Паши Ли.

Ранее стало известно, что найдено тело Паши Ли, который погиб 6 марта.