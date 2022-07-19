Наши авиаторы справились с задачей без потерь.

В районе Снегиревки на Николаевщине наши защитники двумя штурмовиками отработали по складу боеприпасов и скоплению сил врага. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Воинами ВСУ были за сутки ликвидированы 65 захватчиков. Кроме того, благодаря работе украинской артиллерии и ракетным ударам "вторая армия мира" лишилась комплексной аппаратной связи "Редут-2УС", а также 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

"Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь", – отметили в ОК "Юг".

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения также нанесли меткие удары по скоплению вооружения, вражеской техники и складу боеприпасов в районе Райского Новокаховской общины на Херсонщине. Еще один склад боеприпасов противника взлетел на воздух в районе Берислава. Объекты уничтожены. Потери сейчас уточняются.

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