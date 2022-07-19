Об этом в эфире «Фейгин Live» заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов.

«Российские оккупанты выдохлись в плане наступательного потенциала», - предполоил Жданов.

Военный эксперт также сообщил, что российское командование собирает так называемые "желудочные батальоны" на старом вооружении.

"Это терминология времен Второй мировой. У Гитлера называли последнюю волну мобилизации "желудочными батальонами", потому что они больше всего страдали болезнями желудка, потребляя в полевых условиях армейскую пищу. Эти дяди, которых показывает российское телевидение, мои ровесники. Мне уже за 50. Так это же деградация личного состава», - пояснил Жданов.

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"Некоторые добровольно": мужчины из недавно оккупированных городов уже воюют на стороне россиян, что известно
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Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что это не молодые ребята-контрактники, которые хорошо обучены и служат не первый месяц или год.

«Полк Собянина - это очередной шанс избавить Москву от бомжей», – отметил Жданов.

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Напомним, в столице России сформировано специальное военное подразделение, куда сейчас набирают наемников для участия в боевых действиях на территории Украины. Новое военное подразделение получило неофициальное название "собянинский полк" — по имени мэра Москвы Сергея Собянина. Набор в него стартовал 1 июля. Примечательно, что в полк преимущественно записываются не москвичи, а жители других регионов.

По данным СМИ, одним из вербовщиков "собянинского полка" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") — полный тезка одного из бывших так называемых командиров "народной милиции ДНР". В московском военном подразделении он получил должность командира батальона.

В свою очередь в украинкой разведке сообщили, что всеобщая мобилизация в россии станет возможной только после официального объявления войны Украине.

мобилизация в рф, российская армия

Тем временем стало известно, что мужчины из населенных пунктов Луганщины, которые недавно были оккупированы, уже воюют на стороне россиян. Некоторые добровольно.

Других "выманивают" из убежищ хитростью - предлагая работу с высокой зарплатой.

Также сообщалось, что в Кремле придумали, чем заменить полную или частичную мобилизацию.