Оккупанты сомневаются в своей способности выстоять, если ВСУ пойдут в наступление.

Об этом в эфире «Фейгин Live» заявил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов.

«Российские оккупанты выдохлись в плане наступательного потенциала», - предполоил Жданов.

Военный эксперт также сообщил, что российское командование собирает так называемые "желудочные батальоны" на старом вооружении.

"Это терминология времен Второй мировой. У Гитлера называли последнюю волну мобилизации "желудочными батальонами", потому что они больше всего страдали болезнями желудка, потребляя в полевых условиях армейскую пищу. Эти дяди, которых показывает российское телевидение, мои ровесники. Мне уже за 50. Так это же деградация личного состава», - пояснил Жданов.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что это не молодые ребята-контрактники, которые хорошо обучены и служат не первый месяц или год.

«Полк Собянина - это очередной шанс избавить Москву от бомжей», – отметил Жданов.

Напомним, в столице России сформировано специальное военное подразделение, куда сейчас набирают наемников для участия в боевых действиях на территории Украины. Новое военное подразделение получило неофициальное название "собянинский полк" — по имени мэра Москвы Сергея Собянина. Набор в него стартовал 1 июля. Примечательно, что в полк преимущественно записываются не москвичи, а жители других регионов.

По данным СМИ, одним из вербовщиков "собянинского полка" является Роман Владимирович Высоцкий (позывной "Болгарин") — полный тезка одного из бывших так называемых командиров "народной милиции ДНР". В московском военном подразделении он получил должность командира батальона.

В свою очередь в украинкой разведке сообщили, что всеобщая мобилизация в россии станет возможной только после официального объявления войны Украине.

Тем временем стало известно, что мужчины из населенных пунктов Луганщины, которые недавно были оккупированы, уже воюют на стороне россиян. Некоторые добровольно.

Других "выманивают" из убежищ хитростью - предлагая работу с высокой зарплатой.

Также сообщалось, что в Кремле придумали, чем заменить полную или частичную мобилизацию.