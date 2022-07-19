Войска рф по-прежнему будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области, но проблем у них все больше.

Рф хочет захватить всю Донецкую область. Для своего наступления на Донбассе оккупанты продолжают задействовать номинально шесть отдельных армий, но столкнулись с проблемами. Об этом сообщает разведка Британии.

Россия изо всех сил пыталась поддерживать эффективную наступательную боевую мощь, но не получилось. По информации британской разведки, из-за нехватки личного состава враг столкнулся с дилеммой, так как сил на все направления фронта не хватает. Захватчики раздумывают - перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от контратак ВСУ на Херсонщине.

По информации британской разведки, рф продолжает задействовать для своего наступления на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе, перед вторжением, эти формирования были созданы примерно на 150 тысяч человек личного состава.

Такое положение позволяет предположить, что войска рф по-прежнему будут пытаться захватить всю территорию Донецкой области. Однако их оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.

Напомним, что в рф полыхает сильный пожар, пламя вырывается из-под крыш.

Как сообщала Politeka, оккупанты рванули в наступление на четырех направлениях, какая ситуация сейчас.

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