О военных преступлениях путинской армии в Николаевской области сообщили в
Так, на окраине города Снигиревка оккупанты обстреляли из минометов жилой дом, в результате удара погибли четыре человеа.
Рашисты пытались обвинить в этом вооруженные силы Украины, однако выдали сами себя.
Сразу же после обстрела к месту инцидента как по заказу приехали журналисты пропагандистских средств массовой информации. Они мгновенно начали снимать сюжеты и обвиняли в обстрелах наших военных.
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В оперативном командовании отметили, что подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом.
«Но ради картинки рашисты убили четырех мирных жителей", - сообщил «Південь».
Напомним, ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.
Также сообщалось, что одесситы записи видео возле школы, о которой упоминали минобороны России.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.