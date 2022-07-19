Ради постановочного сюжета пропагандистам рашисты ударили по жилому дому, там погибли 4 человека

О военных преступлениях путинской армии в Николаевской области сообщили в Оперативном командовании "Південь".

Так, на окраине города Снигиревка оккупанты обстреляли из минометов жилой дом, в результате удара погибли четыре человеа.

Рашисты пытались обвинить в этом вооруженные силы Украины, однако выдали сами себя.

Сразу же после обстрела к месту инцидента как по заказу приехали журналисты пропагандистских средств массовой информации. Они мгновенно начали снимать сюжеты и обвиняли в обстрелах наших военных.

В оперативном командовании отметили, что подразделения ВСУ находятся оттуда слишком далеко для попадания минометом.

«Но ради картинки рашисты убили четырех мирных жителей", - сообщил «Південь».

Напомним, ВСУ отразили штурмы сразу на нескольких направлениях.

Также сообщалось, что одесситы записи видео возле школы, о которой упоминали минобороны России.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Одессе вокруг огромного флага Украины назревает скандал.