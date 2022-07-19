Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру, военнообязанный, в конце марта переехал на Прикарпатье, где получив повестку, уклонился от призыва на военную службу во время общей мобилизации в период военного положения.
«После возбуждения в отношении него уголовного производства злоумышленник скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранителям удалось разыскать и задержать его 07.07.2022 года на Днепропетровщине», - говорится в прокуратуре.
Добавим, что согласно ст.336 УК Украины за уклонение от призыва по мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке во время мобилизации для некоторых категорий украинцев.
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Так, народные депутаты поддержали за основу проект закона №7481, которым предусматривается отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.
Также сообщалось, что министр обороны объяснил, почему повестки раздают на улице и даже в ТЦ.
Также сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил об отмене документа о разрешениях на перемещение военнообязанных.
Кроме того Politeka писала, что в Минцифре поставили точку в вопросе о повестках в армию через «Дію».