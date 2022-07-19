Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 31-летнего жителя Днепропетровской области по факту уклонения от призыва на военную службу.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру, военнообязанный, в конце марта переехал на Прикарпатье, где получив повестку, уклонился от призыва на военную службу во время общей мобилизации в период военного положения.

«После возбуждения в отношении него уголовного производства злоумышленник скрывался от органов досудебного расследования. Правоохранителям удалось разыскать и задержать его 07.07.2022 года на Днепропетровщине», - говорится в прокуратуре.

Добавим, что согласно ст.336 УК Украины за уклонение от призыва по мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об отсрочке во время мобилизации для некоторых категорий украинцев.

Так, народные депутаты поддержали за основу проект закона №7481, которым предусматривается отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации женщин и мужчин, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Также сообщалось, что министр обороны объяснил, почему повестки раздают на улице и даже в ТЦ.

Также сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил об отмене документа о разрешениях на перемещение военнообязанных.

Кроме того Politeka писала, что в Минцифре поставили точку в вопросе о повестках в армию через «Дію».