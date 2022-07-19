Во вторник утром было зафиксировано прохождение колонн вражеской техники. Также с техникой выдвинулось около тысячи российских захватчиков. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и назвал направление, куда двинулись россияне.

Так, раньше российские оккупанты и их техника базировались в Донецкой области на границе с Запорожской областью. Колонна отправилась в направлении Запорожья. Большинство личного состава военных – это молодые люди до 23 лет, которые являются срочниками.

"Фиксируем, что российские военные около 1 тыс. извергов, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка – Стародубовка – Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья", – отметил он.

При этом главное управление разведки ранее не исключало возможности попытки наступления российских оккупационных войск в направлении Запорожья. Враг также может попытаться оцепить подразделения ВСУ.

Напомним, что в рф полыхает сильный пожар, пламя вырывается из-под крыш.

Как сообщала Politeka, оккупанты рванули в наступление на четырех направлениях, какая ситуация сейчас.

Также Politeka писала, что россияне с треском провалили штурмы, а в Беларуси проходит ротация.