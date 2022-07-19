Такие операции обычно проводят перед началом контрнаступления или других активных боевых действий.

HIMARS, которые нам предоставили западные партнеры, уже наделали много проблем российским оккупантам. Их склады с боеприпасами горят один за другим, из-за чего враг начинает паниковать. Оккупанты не имеют технической возможности уничтожать снаряды американского РСЗО.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

Он пояснил, что уничтожение ракеты типа GMLRS – что-то из-за области фантастики, потому что снаряд имеет большую скорость и малозаметный на радарах. Вероятность того, что ракета будет перехвачена имеющимися у рф средствами ПВО достаточно низкая.

При этом он напомнил об ударе ВСУ из HIMARS вблизи шлюза Каховской ГЭС. Судя по имеющейся информации, там были уничтожены позиции противовоздушной обороны рф и зенитные ракетные комплексы.

"Если HIMARS истребляют сами ЗРК оккупантов, то это многое говорит про реальные возможности рашистских комплексов что-то сбивать", - добавил Олег Катков.

Катков считает, что украинская армия сейчас проводит операцию по установлению зоны воспрещения доступа, в классической терминологии НАТО – A2AD. Такие операции обычно проводят перед началом контрнаступления или других активных боевых действий.

"Возможности ВСУ, даже при запуске ракет с глубокого тыла, позволяют держать под огневым контролем как оба моста в районе Херсона, так дамбу в Новой Каховке. Это должно привести к снарядному голоду херсонской группировки. Фактически, сейчас мы видим начало крайне прагматической операции и повторения того, происходило на острове Змеиный – но уже в других масштабах", – подытожил эксперт.

Напомним, что в рф полыхает сильный пожар, пламя вырывается из-под крыш.

Как сообщала Politeka, оккупанты рванули в наступление на четырех направлениях, какая ситуация сейчас.

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