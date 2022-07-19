Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает Politeka.net.

Отмечается, что в последние дни продолжается активная рассылка сообщения о том, что «с 19 по 21 июля планируются массированные ракетные обстрелы» в некоторых городах Украины, а «со стороны Беларуси диверсионные группы продвинутся до 15-20 км по территории Украины для отвлечения наших войск на других направлениях».

В ЦПИ объяснили, что в данном случае враг использует такой элемент информационно-психологической операции, как анонимный авторитет. То есть происходит рассылка вроде бы «инсайдерской» информации от «надежного источника где-то из ведомств».

«Напомним! С начала полномасштабной войны 24 февраля по всей территории сохраняется высокая вероятность ракетных обстрелов. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы тревоги. Если услышали сирену, последуйте до ближайшего укрытия. Всегда помните о правиле двух выходов и двух стен!», - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что в России пылает сильный пожар, пламя вырывается из-под крыш.

Как сообщала Politeka, кафиры рванули в наступление на четырех направлениях, какая ситуация сейчас.

Также Politeka писала, что россияне с треском провалили штурмы, а в Белоруссии проходит ротация.