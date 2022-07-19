Они будут принадлежать к разным родам войск: мотострелковая, танковая и морская пехота, а также связь и тыловое обеспечение.

На россии начали набирать добровольцев для участия в войне против Украины во всех 85 субъектах федерации. Из них будут сформированы отдельные батальоны. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал это событие в интервью для "24 канала".

Он считает, что этот набор добровольцев наполнит "вторую армию мира" солдатами низкого качества, которым при этом придется платить большие деньги. Это объясняется тем, что российским добровольцам необязательно иметь опыт несения военной службы, они будут проходить только 30-дневную подготовку перед отправкой в ​​Украину.

"Если каждый из 85 регионов россии будет способен создать, по меньшей мере, БТГР из ориентировочно 400 – 600 человек, то в конце августа российская оккупационная армия получит дополнительно 34 тысячи слабоподготовленных, но человеческих резервов. Это человеческая масса, которая будет создавать и придавать лишние хлопоты. В этом контексте, конечно, мы можем рассчитывать в первую очередь на эффективную работу украинских пушкарей, которые с помощью современного оружия от западных партнеров способны творить чудеса", – отметил военный эксперт.

Минобороны рф будет платить добровольцам зарплату, а их субъекты федерации обеспечат надбавки. Такие действия Москвы свидетельствуют о том, что путин не может привлечь свой народ к добровольной борьбе без таких значительных материальных стимулов.

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