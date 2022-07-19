Жителя поселка Берегомет Вижницкого района приговорили к семи годам лишения свободы за избиение до смерти двухнедельного младенца.
По данным следствия , 24-летний отец разозлился из-за плача ребенка, ударил мальчика и бросил им на пол. Медики целый месяц пытались спасти младенца, но безрезультатно.
О приговоре 24-летнему отцу из поселка Берегомет во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры. Как информируют правоохранители, инцидент произошел 21 января 2022 года. Муж разозлился из-за плача младенца, которому было всего две недели.
«На почве гнева, возникшего из-за плача ребенка, ударил и бросил в пол своего новорожденного сына. Почти месяц ребенка спасали медики. Однако травмы оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в сообщении прокуратуры.
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Суд признал 24-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 121 УК (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть) . За совершенное обвиняемый получил семь лет лишения свободы.
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