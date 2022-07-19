Четырехсторонние переговоры по экспорту зерна в турецком Стамбуле состоялись 13 июля.

Генерал российского ГРУ Владимир Алексеев с позывным "Степаныч" принимал участие в переговорах в турецком Стамбуле по вывозу зерна из портов Украины. Он является представителем очень специфической категории военных разведчиков и отличается особой жестокостью.

На это обратил внимание проект Bellingcat, сообщил в Twitter его основатель, журналист-расследователь Христо Грозев.

Алексеев родился в Винницкой области в 1961 году. Его имя связывают с громким скандалом относительно отравления семьи Скрипалей, которое произошло в 2018-м в Великобритании. Сейчас он курирует частные военные компании, убивающие тысячи людей в Украине.

Христо Грозев также напомнил, что Алексеев ранее попал под санкции за хакерский взлом Национального комитета Демократической партии США.

Журналист-расследователь указал, что генерал ГРУ присутствовал на последних переговорах в Стамбуле по открытию "зерновых коридоров" как представитель россии.

"Учитывая процент офицеров ГРУ с российской стороны делегации (по крайней мере, 2 из 5), я сомневаюсь, что "мир" является целью этих встреч", – написал Грозев.

Напомним, что в россии придумали схему, как продавать украденное украинское зерно.

Как сообщала Politeka, Лавров сорвался на хамство из-за вопроса о краденом украинском зерне.

Также Politeka писала, что в августе кремль перебросит в Украину новых вояк.