Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал инициативу лишения гражданства тех жителей, которые поддерживают полномасштабное вторжение россии против Украины.

Об этом Левитс заявил в интервью телеканалу RTVI .

"Я думаю, что те россияне, кто живут в Латвии, должны занять определенную позицию. И большинство из них так и сделали, потому что в такой ситуации никакого эффекта нейтральности быть не может. Если он нейтрален, значит, он не понял сути дела" , – считает Левитс.

"И среди латвийских россиян есть часть, которая занимает явно проукраинские позиции, и есть еще те, кто еще не понял, что происходит, и постепенно двигаются в нужном направлении.

И есть еще одна часть – то меньшинство, которое поддерживает российскую позицию. И это означает, что они находятся вне спектра демократии. Потому что демократический спектр основывается на представлениях о справедливости. И поддержать явно несправедливую идею означает, что ты не демократ", – добавил он.

Президент Латвии выразил уверенность, что со временем в стране увеличивается количество россиян, которые поддерживают Украину, поскольку они начинают понимать, что на самом деле происходят.

Напомним, мужчины из недавно оккупированных городов уже сражаются на стороне россиян.

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